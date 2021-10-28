Bakan Koca müjdeledi: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin tarihi merak konusu oldu. Peki 2021 sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ek ödemenin çalışanlarımız arasında hakkaniyetli bir şekilde dağılımını da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin tarihi merak konusu oldu.

Öte yandan YÖK'ün üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Peki, sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte, 2021 sağlık personellerine yapılacak ek ödemelerin tarihi hakkında bilgiler...

BAKAN KOCA'DAN EK ÖDEME AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler ile ilgili şunları söyledi:

''Hekimlerin özlük haklarını iyileştirme çalışmamızın kısa zaman zarfında sonuçlanması için gayret ediyorum. Ek ödemenin çalışanlarımız arasında hakkaniyetli bir şekilde dağılımını da sağlayacağız. Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz. ''





EK ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayınlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.