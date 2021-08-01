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    Bakan Mustafa Varank’tan takdir toplayan davranış

    Bakan Mustafa Varank’tan takdir toplayan davranış

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gittiği restoranda kendisini tanımayan güvenlik görevlisinin ‘araçla girilemez’ uyarısını dikkate aldı, kendisini tanıtmadan aracını başka otoparka çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 13:01
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    CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memuruna hakaretler savurarak yoluna devam etmesi kamuoyunun gündemine oturdu.

    Ensonhaber, Twitter hesabından o anda çekilen görüntüleri paylaştı.

    Tweet'in altına bir kullanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili şahit olayı yazdı.

    Kurban Bayramı’nın son günü Beykoz Belediyesi’nin işlettiği Gümüşsuyu Restoran’a giden Ramazan Aksu adlı kullanıcı, kahvaltı yaptıktan sonra tesisten çıktı.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ TANIMADI

    Aksu, tesis çıkışında Bakan Mustafa Varank’ı gördü.

    Kendi kullandığı araç ile tesise kahvaltı yapmak için giriş yapmaya çalışan Varank’ı, kapıdaki kadın güvenlik tanımadı ve tesis içerisine araç alınmadığını iletti.

    KENDİSİNİ TANITMADI, ARAÇSIZ GİRDİ

    Bunun üzerine Bakan Varank, kendisini tanıtmadı, ailesini de kapı önünde indirdi.

    Aracını yolun karşısındaki otoparka bırakan Bakan Varank, sonrasında ailesinin yanına geri döndü.

    TÜM BU ANLARA ŞAHİTLİK ETTİ

    Ensonhaber takipçisi, tüm bu anlara şahitlik ettiğini dile getirirken, paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

    Bakan Varank'ın bu tavrı kullanıcıların takdirini topladı.

    Bakan Mustafa Varank’tan takdir toplayan davranış #1

    CHP'li Turan Aydoğan, polis memuruna fırça attı

    Bakan Mustafa Varank’tan takdir toplayan davranış #2

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