Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemelerine zam geliyor

Bakan Bekir Pakdemirli, gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Binası'nda tarımsal desteklere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, çiftçilere müjdeli bir haber verdi.

Açıklamasında gübre fiyatlarına değinen Pakdemirli, son günlerde dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatlarının tekrar artışa geçtiğini dile getirerek, "Yaşanan bu gelişmeler karşısında önceliğimiz çiftçilerimizin korunması ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak." dedi.

2022'DE GÜBRE DESTEKLERİNE YÜZDE 100 ZAM

Bu amaçla bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini yüzde 25 artırarak ödeyeceklerini açıklayan Pakdemirli, ''2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödüyor olacağız.

Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 16 lira olarak ödüyor olacağız. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekara 24 liraya çıkardık.'' dedi.

"SON 2 YILDA BUĞDAY DESTEĞİNİ 4 MİSLİ ARTIRDIK"

Pakdemirli, "Bu düzenleme ile son 2 yıllık süreçte buğdayda gübre desteğini tam 4 misli artırmış oluyoruz. Sertifikalı tohum desteğini de yaklaşık 3 misli artırdık. Mazot desteğini de her üretim yılı için maliyetin yüzde 50’sini olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.