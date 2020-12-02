Bakanlık, avlanan her zararlı balon balığı için 5 lira verecek

Bakanlık, avlanan her zararlı balon balığı için 5 lira verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerin ekolojisini bozan balon balıklarının avlanması halinde, 1 milyona kadar balon balığı için kuyruk başına 5 lira teşvik verecek.

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının, zararlı etkilerinin yok edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, çalışma başlattı.

Bakanlıı, zehirli balon balıklarını avlayanlara teşvik vereceğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde, 1 milyon adete kadar balon balığı için kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.

2020 yılı sonuna kadar balon balıklarının sayısı 1 milyon adete ulaşılırsa alımlar durdurulacak.

YARARLANMAK İSTEYENLER BAŞVURU YAPACAK

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçılar, balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il ve ilçe müdürlüklerine başvuracaklar.

KUYRUK KESİMİ, ÖZENLE YAPILACAK

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

KORUYUCU EKİPMAN KULLANILACAK

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulacak.

BALIK, ETİK KURALLARA GÖRE ÖLDÜRÜLECEK

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgec,i koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

BALIĞIN KARNI, DENİZE ATILACAK

Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak, kıyıya 1 milden uzak mesafede denize atılacak. Sadece kuyruk karaya çıkarılabilecek.