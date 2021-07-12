Bakanlık duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte son durum..

Binlerce kişi, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?" Sorusunu araştırırken, beklenen cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İşte detaylar..

Binlerce sağlık personeli, bu sene alım olup olmayacağını merak ediyor.

Koronavirüs süresi boyunca en çok fedakarlık yapan ve çabayı gösteren sağlık personeli için, müjdeli haber Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?" Sorusuna cevap verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca adayların atama sorularına yanıt verdi. Fahrettin Koca, "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı kanun gereği devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibarıyle devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi ya da diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir

5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya bakanlığın ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.

Bakanlığın dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir