Bakıcı desteği zamlandı! Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar, kimler başvurabilir?

Bakıcı desteği zamlandı! Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar, kimler başvurabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışan annelere verilen "çalışan anne desteği" hibeleri artırıldı. Peki çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar, kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları...

Çalışan anneye bakıcı desteği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çocuğu olan annelerin iş hayatında kopmaması ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ‘bakıcı desteği’ projesinde verilen hibe desteklerine zam yapıldı.

2022 yılında çalışan anneler, hükümetin AB ile birlikte finanse ettiği destek programından ayda 375 euro (5.400 TL) alabilecek.

Peki, bakıcı desteği nedir, kimlere verilecek? Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte çalışan anneye bakıcı desteğinin detayları...

BAKICI DESTEĞİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği (AB) destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında bakıcı desteğinde artış kararı verildi.

Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek yıl ise destek tutarı 375 euroya (5.400 TL) çıkacak.

Çalışan Anne Desteği için başvurular, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI