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- Bakırköy'de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti
Bakırköy'de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti
Dün akşam saatlerinde polisler ve vatandaşlar kartopu oynadı. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 13.03.2022 - 14:40
İstanbul Bakırköy'de, polis ekipleri, gittikleri sokakta kartopu oynayan vatandaşları görünce onlara eşlik etti.
Vatandaşların kartopu attığı polisler, vatandaşlara karşılık verince renkli görüntüler oluştu.
O ANLAR KAMERADA
Kartopu savaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, samimi anlar yürekleri ısıttı.