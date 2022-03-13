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    Bakırköy'de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti

    Dün akşam saatlerinde polisler ve vatandaşlar kartopu oynadı. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 14:40
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    Bakırköy'de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti

    İstanbul Bakırköy'de, polis ekipleri, gittikleri sokakta kartopu oynayan vatandaşları görünce onlara eşlik etti.

    Vatandaşların kartopu attığı polisler, vatandaşlara karşılık verince renkli görüntüler oluştu.

    O ANLAR KAMERADA

    Kartopu savaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, samimi anlar yürekleri ısıttı.
    Bakırköy de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti #1


    Bakırköy de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti #2

    Bakırköy de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti #3

    Bakırköy de polis, vatandaşların kar topu oyununa eşlik etti #4


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