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- Baklava muadili: Arnavut mutfağından lokum kıvamında tezpişte tatlısı
Baklava muadili: Arnavut mutfağından lokum kıvamında tezpişte tatlısı
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 15:14
İftardan sonra keyif çayının yanında aynı tatlarla karşılaşmaktan sıkıldınız mı? Eğer cevabınız 'evet' ise tam da size özel, yapımı oldukça kolay olan bir şerbetli tatlı tarifiyle geldik: Tezpişte tatlısı..
Tezpişte Kosova ve Türk mutfaklarında sık sık yapılan, küçükten büyüğe herkesin severek yediği bir lezzet olma özelliğine sahip.
Bu tatlı, birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan ve tüm aileyi bir araya getiren bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olarak öne çıkıyor.
Kosova'ya özgü bir tatlı olan Tezpişte, dayanılmaz lezzeti, çıtır çıtır kıvamı ve pratik olmasıyla farklılık arayışında olanlar için enfes bir seçim.
Peki, tezpişte tatlısı nasıl yapılır? İşte, Arnavut mutfağından lokum kıvamında tezpişte tatlısı malzemeleri ve tarifi...
TEZPİŞTE TATLISI İÇİN MALZEMELER
- 350 gram tereyağı
- 750 gram süt
- 2 adet yumurta
- Alabildiği miktarda un
- 2 su bardağı dövülmüş ceviz
Şerbeti için:
- 5 su bardağı su
- 6 su bardağı şeker
TEZPİŞTE TATLISI YAPILIŞI
- Bir tencere içine 350 gram tereyağını koyup eritin.
- Eriyen tereyağının üzerine 750 gram sütü ilave edip yaklaşık 20-25 dakika orta ateşte kaynatın.
- Kaynamış karışıma bir miktar un ekleyerek karıştırın ve pişmeye bırakın.
- Pişen hamurunuzu ateşten indirerek ılınmasını sağlayın.
- Ilınmış hamurun içine 2 adet yumurta ve 2 su bardağı dövülmüş cevizi ilave ederek elde yoğurun.
- Yoğrulma süresi sonunda sona erdiğinde çok yumuşak bir hamur elde etmiş olursunuz.
- Hamurunuzu yuvarlak bir tepsi içine alarak elle tüm alanına düz bir biçimde yayın.
- Yayılan hamuru keskin uçlu bir bıçakla baklava dilimleri şeklinde keserek şekil verin.
- Tepsiyi daha önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırına sürerek üzeri kızarana kadar pişirin.
- Tezpiştelerin fırında pişirilmesi aşamasında tatlının şerbetini hazırlayın.
- Bir tencere içerisine 5 su bardağı suyu boşaltın.
- Üzerine 6 su bardağı şekeri ilave ederek ateşe sürün.
- Tahta bir kaşıkla devamlı karıştırarak şerbetin kaynamasını sağlayın. Şerbetin kıvamını yakalamak için 15 dakika kadar ateşte kaynaması yeterli olacaktır.
- Kaynayan şerbetin üzerine 6-7 damla limon suyu sıkarak ateşten indirin.
- Sıcak tezpiştelerin üzerine sıcak şerbeti gezdirerek soğumaya bırakın.
- Soğuduktan sonra tatlınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.