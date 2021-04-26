Baklava muadili: Arnavut mutfağından lokum kıvamında tezpişte tatlısı

Baklava açamayanlara veya açmaya üşenenlere özel bir tarifle geldik. Tezpişte tatlısı, baklava kıvamında bir lezzete sahip. İşte, Arnavut mutfağından lokum kıvamında tezpişti tatlısı tarifi..

İftardan sonra keyif çayının yanında aynı tatlarla karşılaşmaktan sıkıldınız mı? Eğer cevabınız 'evet' ise tam da size özel, yapımı oldukça kolay olan bir şerbetli tatlı tarifiyle geldik: Tezpişte tatlısı..

Tezpişte Kosova ve Türk mutfaklarında sık sık yapılan, küçükten büyüğe herkesin severek yediği bir lezzet olma özelliğine sahip.

Bu tatlı, birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan ve tüm aileyi bir araya getiren bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olarak öne çıkıyor.

Kosova'ya özgü bir tatlı olan Tezpişte, dayanılmaz lezzeti, çıtır çıtır kıvamı ve pratik olmasıyla farklılık arayışında olanlar için enfes bir seçim.

Peki, tezpişte tatlısı nasıl yapılır? İşte, Arnavut mutfağından lokum kıvamında tezpişte tatlısı malzemeleri ve tarifi...

TEZPİŞTE TATLISI İÇİN MALZEMELER

350 gram tereyağı

750 gram süt

2 adet yumurta

Alabildiği miktarda un

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Şerbeti için:

5 su bardağı su

6 su bardağı şeker

TEZPİŞTE TATLISI YAPILIŞI