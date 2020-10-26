Turistik adada bir markette çalışan işçi, elindeki kasalarla sel sularını geçmeye çalışırken çukura düştü. Çevredekileri gülme krizine sokan o anlar, kameraya yansıdı.

Endonezya'nın Bali kentinde bir süpermarket çalışanı, sel suları arasında mahsur kalmış halde işini yapmaya çalıştı.

Popüler turist adası olan Badung'da sel suları arasında omzundaki kasalarla ilerlemeyi deneyen çalışan, önündeki çukuru fark etmedi.

ÇUKURA DÜŞTÜ

Şiddetli yağmurların neden olduğu suları geçmeye çalışan market çalışanı, önündeki çukuru görmeyince elindeki kasalarla birlikte suyun içine düştü.

Bali'de bir çalışan, sular altında kalan yolda çukura düştü VİDEO



KAHKAHA ANLARI KAMERADA

Çevredeki meslektaşlarının ve diğer vatandaşların kahkaha attığı o anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.