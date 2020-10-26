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    Bali'de bir çalışan, sular altında kalan yolda çukura düştü

    Turistik adada bir markette çalışan işçi, elindeki kasalarla sel sularını geçmeye çalışırken çukura düştü. Çevredekileri gülme krizine sokan o anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 10:13
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:50
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    Bali'de bir çalışan, sular altında kalan yolda çukura düştü

    Endonezya'nın Bali kentinde bir süpermarket çalışanı, sel suları arasında mahsur kalmış halde işini yapmaya çalıştı.

    Popüler turist adası olan Badung'da sel suları arasında omzundaki kasalarla ilerlemeyi deneyen çalışan, önündeki çukuru fark etmedi.

    ÇUKURA DÜŞTÜ

    Şiddetli yağmurların neden olduğu suları geçmeye çalışan market çalışanı, önündeki çukuru görmeyince elindeki kasalarla birlikte suyun içine düştü.

    Bali'de bir çalışan, sular altında kalan yolda çukura düştü VİDEO

    KAHKAHA ANLARI KAMERADA

    Çevredeki meslektaşlarının ve diğer vatandaşların kahkaha attığı o anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bali de bir çalışan, sular altında kalan yolda çukura düştü #1

    Bali de bir çalışan, sular altında kalan yolda çukura düştü #2

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