Balık sevdalısı vatandaşlar, balık avı yasağının ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Balık avı yasağı başladı mı 2022?

Her yıl Nisan- Eylül aylarında uygulanan balık avı yasağı ile denizlerdeki balıkların çoğalması amaçlanıyor. Bu nedenle bu belirtilen aylarda balık avlanması engelleniyor.

Bu sene yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman balığa çıkamayan balıkçılar, buna rağmen bereketli bir sezon yaşadıklarını söylüyor.

Bir de hobi olarak balık tutmayı seven ve oltasını aldığı gibi deniz kenarına gidenler var...

Bu kişiler ise "Balık avı yasağı başladı mı 2022?" sorusunu araştırmaya ve detayları öğrenmeye çalışıyor.

Peki, Balık avı yasağı başladı mı 2022? İşte o tarihler...

Balık avı yasağı başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; 2021-2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül’de, Akdeniz'de ise 15 Eylül’de başlayacak.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olacak ve yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

Yasak sezonda gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca vatandaşların balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunduğu vurgulanan açıklamada, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğu belirtildi.