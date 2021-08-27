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- Balık avı yasağı ne zaman kalkıyor? İşte 2021-2022 balık sezonu açılış tarihi
Balık avı yasağı ne zaman kalkıyor? İşte 2021-2022 balık sezonu açılış tarihi
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 14:37
Balık sezonu olarak bilinen av sezonu, balıkçılar ve son tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. İlmek ilmek işledikleri ağları toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasakların sona ereceği zamanı bekliyor.
Her yıl belirli tarihlerde getirilen av yasağı dolayısıyla yalnızca belirli şartlar dahilinde avcılık yapabilen balıkçılar, denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte yeni döneme giriş yapmış olacak.
Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan balık fiyatlarının düşmesi de av yasağının sona ermesine bağlı. Bu nedenle eylül ayının başlamasına kısa süre kala ''Balık avı yasağı ne zaman bitiyor?'' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, balık avı yasağı ne zaman bitecek? İşte, 2021-2022 balık sezonu açılış tarihi...
BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Denizlerde av yasağı 1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sona eriyor. Böylece balıkçıların aylar sürecek hasreti 1 Eylül 2021'de sona erecek.
Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de ağlarını suya bırakacak balıkçılar, yeni sezona umutlu girecek.
Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'de balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan yasak dönemini teknelerinin ve ağlarının onarımıyla geçirdi.
"Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, bereketli ve halkın bolca balık tüketebileceği bir sezon diliyor.