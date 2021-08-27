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Balık avı yasağı ne zaman kalkıyor? İşte 2021-2022 balık sezonu açılış tarihi

Balık avı yasağı ne zaman kalkıyor? İşte 2021-2022 balık sezonu açılış tarihi

"Vira bismillah" diyerek olta atan balıkçılar, Nisan ayında başlayan denizlerde av yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki av yasağı ne zaman bitiyor? 2021-22 balık sezonu ne zaman açılıyor?