Balık çeşitliliği tezgahları süslüyor! Hamsi zirveyi kaptırmak üzere Son zamanlarda balık çeşitliliğinin giderek artması, vatandaşların hamsiye olan talebini eskiye oranla düşürmeye başladı.

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Balık avının başlamasının ardından tezgahlar doldu...

Özellikle Rizeli balıkçıların bu sene hamsiden yana yüzü güldü. Ancak sezon bereketli devam ediyor.

Hamsinin dışında da balık tezgahlarında oluşan renklilik, vatandaşları hamsiden uzaklaştırmaya başladı.

"Hem çeşit var hem de fiyatlar güzel"

Balık çeşitliliğin çoğaldığını belirten Abdulkadir Vural, “Tezgahlarımızdaki son durum süper. Havalar soğudu, çeşitlerimiz arttı. Balık fiyatlarımız düştü. Beklentide olduğumuz ürünler makul. Hem çeşit olsun hem de fiyatlar güzel. Deniz soğudu için sargan ve barbun başladı. Tirsi var.

Bolluk bereketlilik var. Denizler soğumasıyla balık çeşitleri arttı. 2 buçuk 3 aydır hamsi avlanıyor. Artık onun da vaktinin sonu geliyor. Hamsi 2-3 ay sonra Gürcistan taraflarına gidiyor. Orada yumurtalarını bırakıp geri dönüyor. Fiyatlarımız makul. Havalar soğudu çeşitlerimiz çoğaldı. Şu anda memnunuz.” diye konuştu.

"Tavuk veya etin fiyatına göre bakarsak balık bedava"

Hamsinin tezgahlardan azalmaya başladığını ifade eden Vural, “15 Nisan’a kadar av sezonu devam edecek. Balık sezonundan memnunuz. Hem satışından hem de fiyat bakımından güzel. Vatandaşlar fiyatlardan memnun.

Tavuk veya etin fiyatına göre bakarsak balık bedava. Hamsinin kilosu 35 TL. 3 kilo hamsi aldığın zaman 4-5 kişi doyar. Hamsi gerçekten bizim yüzümüzü güldürdü. Hamsi tezgahlarda yavaş yavaş azalmaya başladı. Çeşitlerimiz artmaya başladı. İstavrit biraz daha büyümeye başladı. Mezgit çoğalmaya başladı." ifadelerini kullandı.