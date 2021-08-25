Türkiye'nin 'Balık Kız'ı: Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kimdir?

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları mücadelesinin ilk gününde ülkesine finale yükselme gururunu yaşayan milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı kimdir merak ediliyor. İşte Sümeyye Boyacı'nın biyografisi...

Türkiye'nin "Balık Kızı" olarak tanınan milli paralimpik yüzücümiz Sümeyye Boyacı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda finale adını yazdırmayı başardı.

Kolları olmadan dünyaya gelen ve beş yaşında “Balıkların da kolları yok” diyerek yüzmeye başlayan Sümeyye Boyacı, Türkiye'ye gurur yaşatmaya devam ediyor.

Müsabakaların ilk günü kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücü Sümeyye Boyacı 7’nci olarak bitirdi.

Akabinde ise hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Sümeyye Boyacı kimdir? İşte biyografisi...

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

5 Şubat 2003’te Eskişehir’de dünyaya gelen Sümeyye Boyacı'nın doğduğunda iki kolu yoktu, kalçası çıkıktı. Ancak hayata yenik değil, ailesinin yakın ilgisiyle kazançlı olarak başladı.

"YÜZMEK İÇİN KOLLARA İHTİYAÇ YOK"

İlkokula Eskişehir’deki özel bir okulda adım attı, ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Henüz 4.5 yaşındayken yaptığı resimlerle birçok başarının sahibi oldu. Aynı yıllarda gittiği bir akvaryumda balıkları gördü. “Onların da kolu yok. Demek ki yüzmek için kollara ihtiyaç yok” diyerek yüzmeye başladı.

Alexander Pushkin’in ‘Altın Balık’ adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. 2009’da yaptığı suluboya eserleri Moskova’da sergilendi. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı.

BAŞARI DOLU YILLAR

Yüzmeye başladığı 2008 yılından itibaren her alanda olduğu gibi müthiş bir gayret sarf etti. 2012 yılında koçluğunu Mehmet Bayrak üstlendi. 2016’da Berlin’deki 30. Uluslararası Alman Şampiyonası’na ve Brezilya’daki Yaz Paralimpik Olimpiyatları’na katıldı. İtalya’da 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda bronz madalya kazandı.

Ağustos 2018'de, Dublin'deki Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda, 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı.

Son olarak Mayıs 2019'da Londra'da yapılan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı, 1'inci olan İspanyol rakibi Teresa Perales ile arasındaki 3 saliselik farkla ve 44:74'lük derecesiyle Dünya 2'ncisi oldu. Sümeyye'nin en büyük hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk finale yükseldi.