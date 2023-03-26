Balıkçılar vatandaşı uyarıyor: Balık yemek için son bir ay Balıkçılar, balık yemek isteyen vatandaşları, son bir ayı iyi değerlenmeleri doğrultusunda uyardı. Yasakların bitmesi ile birlikte olta balıkçılığı devam edecek ama balıkçılara göre, az tutulan balıkların fiyatı da artacak.

İHA

Büyük tekneler için 1 Eylül'de başlayan avlanma izni, 15 Nisan'da sona erecek.

Denizlerde av yasağı başlamasına az süre kala tezgahlarda balık miktarı azaldı.

İstanbul'daki balıkçılar ne kadar çok balık varsa fiyatın da o kadar düştüğünü, şu an balık miktarı düştüğü için fiyatların yükseldiğini aktardı.

Balık tezgahlarında azalmalar olsa da çeşidin çok olduğu görüldü.

"Son bir ayı iyi değerlendirin"

Balıkçılar, balık yemek isteyen vatandaşlara son bir ayı ve özellikle de son bir ayı iyi değerlendirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

En ucuz balığın kilosu 100 TL

Tezgahların en ucuz balığı ise kilosu 100 TL ile hamsi ve istavrit oldu.

Talebin en çok hamsi ve istavrit ve olduğunu söyleyen balıkçılar, bu balıkların kilosu 100 TL'den satıldığını belirtti.

“Vatandaşlar balık yemek istiyorlarsa son bir ayı değerlendirsin”

Balık sezonun bitmesine son bir ayın kaldığını ifade eden balıkçı Selim Albayrak, fiyatların sezona göre normal seyrettiğini aktararak şu şekilde konuştu:

Sezonun bitmesine az bir süre kaldı olan balıklar sezonun son balıkları. Bu sene palamutçuluk oldu sezonu güzel kapatıyoruz. Vatandaşları bekliyoruz. Son bir ayı değerlendirsinler. Balık fiyatları borsa gibidir. O yüzden balık ne kadar çok gelirse otomatikman aşağı düşer. Şu anda talep normal. Ramazan'dan dolayı çok fazla talep olmuyor. Fiyatlar normal hamsinin kilosu 100 TL, istavrit 100 TL, çinakop 200 TL'den satıyoruz.

"Sezon bittikten sonra hamsi, palamut gibi balıkları tezgahlarda göremeyeceğiz"

Balık sezonunun sonuna geldiklerini belirten balıkçı Samet Balyemez, yasaktan sonra görülemeyecek balıkları sıralayarak şöyle konuştu:

Şu anda tezgahlarda biraz azalma var. Şu anda hamsi, istavrit, çinakop gibi balıklar tercih ediliyor. Vatandaş balık yemek istiyorsa balık yemenin tam zamanı. Tezgahın en ucuz balıkları hamsi, istavrit. Hamsi geçtiğimiz aylara göre büyüdü fiyatı normal. Hamsi ve istavritin kilosu 100 TL, çinakop, uskumru 200 TL, barbun 200 TL, çupra 120 TL'den satıyoruz. Sezon bittikten sonra hamsi, palamut gibi balıkları tezgahlarda göremeyeceğiz. Yasaktan kaynaklı büyük gemiler çıkamayacak ama olta balığı ve küçük tekneler çıkar. Yasaktan kaynaklı olta ve tekne balıklarında 40-50 TL zam gelebilir.

"7 kilo İsmarit aldım"

İsmarit balığı almaya geldiğini ifade eden bir vatandaş ise “Bu balığa çok talep yoktur fakat ben çok severim. Yaklaşık 7 kilo aldım. Bu balığın ızgarası çok güzel olur.” diye konuştu.