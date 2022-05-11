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Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul'a döndü

Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul'a döndü

Bali açıklarında denize düştükten 66 saat sonra bölgedeki bir balıkçı tarafından bulunan Türk kaptan, Türkiye'ye döndü. Kaptanın oldukça sağlıklı olduğu gözlendi.