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    Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul'a döndü

    Bali açıklarında denize düştükten 66 saat sonra bölgedeki bir balıkçı tarafından bulunan Türk kaptan, Türkiye'ye döndü. Kaptanın oldukça sağlıklı olduğu gözlendi.
    • 11.05.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:48
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    Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul'a döndü

    17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde çalışan Türk kaptan Erhan Seçkal (40), şirkete ait 290 metrelik  “Quorn” isimli yük gemisi ile ocak ayında sefere çıktı.

    Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açıldı.

    Gemide bulunamadı

    27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu.

    Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı ancak kaptan, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunamadı.

    Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul a döndü #1

    66 saat suda kaldı

    Yapılan aramalar neticesinde denize düştüğü belirlenen kaptan, balıkçılar tarafından bulundu.

    Kaptanın bulunmasının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “66 saat suda kaldı. Rabb'imin lütfu. 66 saat suda kalmasına rağmen sağlığı da iyi.” dedi.

    Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul a döndü #2

    Türkiye’ye döndü

    Denize düştükten 2,5 gün sonra 5 Mayıs'ta bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulunan Seçkal, Türkiye’ye döndü.

    AA’nın haberine göre İstanbul Havalimanı'na inen kaptanı, çalıştığı şirketin yetkilisi karşıladı.

    Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul a döndü #3

    Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul a döndü #4


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