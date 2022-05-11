- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul'a döndü
Balıkçıların Bali açıklarında bulduğu Türk kaptan İstanbul'a döndü
- 11.05.2022 - 09:10
- Güncelleme : 11.05.2022 - 09:48
17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde çalışan Türk kaptan Erhan Seçkal (40), şirkete ait 290 metrelik “Quorn” isimli yük gemisi ile ocak ayında sefere çıktı.
Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açıldı.
Gemide bulunamadı
27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu.
Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı ancak kaptan, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunamadı.
66 saat suda kaldı
Yapılan aramalar neticesinde denize düştüğü belirlenen kaptan, balıkçılar tarafından bulundu.
Kaptanın bulunmasının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “66 saat suda kaldı. Rabb'imin lütfu. 66 saat suda kalmasına rağmen sağlığı da iyi.” dedi.
Türkiye’ye döndü
Denize düştükten 2,5 gün sonra 5 Mayıs'ta bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulunan Seçkal, Türkiye’ye döndü.
AA’nın haberine göre İstanbul Havalimanı'na inen kaptanı, çalıştığı şirketin yetkilisi karşıladı.