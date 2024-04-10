Balıkesir Antalya'ya rakip oldu, plajlar doldu Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatilinde hareketlilik yaşanırken, deniz sezonu da erken açıldı

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İHA

Balıkesir'in turistik Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatili ile birlikte hareketlilik başladı.

Tarihi meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajları ile adını duyuran Ören sahiline gelen vatandaşlar, denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü.

Su sıcaklığının iyi olduğunu anlatan vatandaşlar, Burhaniye'ye gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

"Sezonu açtık artık"

Kocaeli’nden gelen Nasuh Mutlu,” Bayram vesilesiyle bu gün Ören’e geldik. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Çocuklarla beraber denize girdik. Su güzel. Yorgunluğu bayram tatiliyle burada atıyoruz. Bayram tatili ile birlikte değerlendirmek istedik” dedi.

Yusuf Mutlu, “ Artık sezonu açmış olduk. Hava güzel güneşli. Suyumuzda çok güzel. Örenimiz güzel. Ben Kocaeli Gebze’den geliyorum kendim. Ören’de yazlığım var. Bura da oturuyorum. Ailece geldik torunlarımızla. Deniz aşığıyız. Örenimizi çok seviyoruz” dedi.

Ören esnafından Adem teslim ise “Ören esnafı olarak biz hazırız. Havalar da güzel şu anda. Hareket var gibi. Umutluyuz. İnşallah iyi olur. Biz hazırız. Gelin, çıkıp çıkıp gelin” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)