Balıkesir'de 12 yaşındaki çoban, YouTube fenomeni oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan ve çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran, sosyal medya hesapları üzerindeki videoları ile dikkat çekti.

Balıkesir Havran ilçesine bağlı Büyükdere Kırsal Mahallesinde ailesi ile birlikte küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan 12 yaşındaki çoban şevki sosyal medya platformlarındaki videoları ile büyük beğeni topluyor.

KENDİ KANALI İLE TAKİP EDİLİYOR

Kendi video sayfası da bulunan Şevki Savran’ın videolar milyonlar tarafından izleniyor. Havranlı Youtuber Nuri Saltan’ın videoları ile tanınan küçük çoban Şevki, daha sonra kendi kanalı ile izleyicileri ile buluşmaya devam etti.

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"GÜNLÜK İŞLERİMİZİ SEYİRCİYE AKTARIYORUZ"

Videolarında günlük çiftlik hayatı ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği üzerine sohbetler paylaşan Çoban Şevki “Doğduğumdan beri çobanlık yapıyorum. Bunları abim ile birlikte çekiyoruz. Şevki ve Sabri diye bizim de kanalımız var. Orada yayınlıyoruz. Günlük işlerimizi yapıyoruz. Günlük işlerimizi seyircilere aktarmaya çalışıyoruz. Gün içinde hayvanlara bakıyoruz. Koyunları yayıyoruz. Doğuran koyunlarımızı çekiyoruz. Kuzularımızı çekiyoruz. Keçilerimizi çekiyoruz. Ünlü olmak iyi bir şey. Herkes tanıyor. Cuma günü pazara gittim. Pazarda herkes selam verdi. 'Şevki nasılsın?' Öyle misin, böyle misin? İnsanlar hep ilgi gösterdi” dedi.