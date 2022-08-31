Balıkesir'de bir araçtan 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap çıktı

Balıkesir'de bir araçtan 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap çıktı

Balıkesir Ayvalık'ta bir araçta yapılan aramada 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bir kişinin Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin aracı tespit edildi. Yol üzerinde önlem alan jandarma akibinin durdurduğu araçta yapılan aramada; 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.