Bölgede uzun süredir yüzünü göstermeyen yağmur nedeniyle Çaygören barajında kuraklık yaşandı. Bunun üzerine çiftçiler yağmur duasına çıkarken, kadınlar da yağmur hayrı yaparak gözleme pişirdi.

Yurdun birçok noktasında sonbahar yağmurlarını etkili olmaya başladı.

Aynı zamanda yüksek kesimler karla kaplanırken bazı bölgeler de yağmura hasret kaldı.

Bunlardan biri de Balıkesir...

Eller semaya açıldı

Kentteki Çaygören barajının kurak görüntüsü tedirginliğe neden oldu. Uzun süredir yağmayan yağmur nedeniyle çiftçiler de ekin ekemedi.

Bunun üzerine bölge halkı yağmur için elleri semaya açtı.

Yağmur hayrı yaptılar

Öte yandan Sındırgı ilçesinde de yağmur hayrı geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; kadınlar yağmur hayrı için köy meydanında buluşarak hamur açıp gözleme pişirdi, bereketli bir yıl için hayır yaptı, ardından topluca yağmur duası edildi.

Balıkesir'de çiftçiler yağmur duasına çıktı VİDEO



"Burada köyümüze, dedemize hayır yapıyoruz"

Kadınların evlerindeki malzemeleri getirerek sergiledikleri imece örneği doğal şehir mottosunun en güzel örneği oldu. Aylardan beri yağmurların olmadığını bu yüzden hayır yaptıklarını belirten Ayşe Kara, “Yıllar öncesinden köyümüzün geleneğine göre bezdirme yapıyoruz yıllardır. Her şeyimizi kendimiz getirdik. Burada köyümüze, dedemize hayır yapıyoruz. Yağmur duası için toplandık.” dedi.

"Kadınlarımız bezdirme yaptı"

Atalardan gelen bir gelenek olduğunu ve uzun yıllardır yapılmayan geleneği tekrar yaşatmaya başladıklarını belirten Taşköy mahalle muhtarı Mehmet Şen, “Geleneksel olarak bu bezdirme hayrı yapılıyordu ama senelerden beri yapan olmadı. İşte biz de tekrar öncü olduk. Köyümüzün dedesi zaten istiyormuş, yağmur duası için bezdirme yapın diye. Bizler de köylü olarak toplandık. Kadını erkeği. Kadınlarımız bezdirme yaptı. Yağmur duamızı yaptık.” dedi.

"El birliği ile yağmur duası yaptılar"

Muhteşem bir atmosferin olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Salih Durak, “Taşköylülerin bir araya gelip ellerindeki hamurunu, peynirini, yoğurdunu getirip bu ortamda, güzel ve nezih bir ortamda, hep beraber el birliği ile yağmur duası, Allah’ım bu toprakları bereketlendirmesi için yağmur duası hayrı yaptılar. Allah kabul etsin.” dedi.

"Gelenek varsa gelecek var"

Sındırgı ilçesinin geleneklerine bağlı olduğunu hemen hemen her kırsal mahallede bu tür hayırların gerçekleştiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, “Doğal şehir Sındırgı'da yılların geleneği yaşatılıyor. Bir imece usulü gibi konu komşu, akraba, orada yaşayan bütün insanlar bereketimiz artsın, yağmurlarımız eksilmesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun niyetiyle, kendi aralarında topladıkları paralar, malzemeler, kuzuları, ürettikleri ne varsa birleştirip hep beraber kazanlar kaynatılıyor. Konu komşu eşle dostla birlikte yeniyor. Binlerce insanın katıldığı hemen hemen Sındırgı’nın yüzde 80 köyünde yapılan bu gelenek bu günlerde daha sık yapılmaya başlandı. Sebebi ise maalesef aylardan beri yağmurlarımız yağmıyor. Allah’ım memleketimizi açlıkla, kıtlıkla imtihan etme diye eller semaya açılıyor. Gelenek varsa gelecek var. Yağmur duası hayırlarımızı Rabbim kabul etsin.” şeklinde konuştu.