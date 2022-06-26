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    Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu

    Balıkesir Bandırma'da bir tarlada çıkan hortum, samanları havalandırdı.
    • 26.06.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 01:01
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    Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı.

    Tarlanın ortasında hortum

    Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı.

    İHA'nın haberine göre, hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.

    Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu ViDEO

    Balıkesir de çıkan hortum korkuttu #1


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