Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu

Balıkesir Bandırma'da bir tarlada çıkan hortum, samanları havalandırdı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı.

Tarlanın ortasında hortum

Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı.

İHA'nın haberine göre, hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.

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