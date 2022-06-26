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Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu
Balıkesir Bandırma'da bir tarlada çıkan hortum, samanları havalandırdı.
- 26.06.2022 - 23:42
- Güncelleme : 27.06.2022 - 01:01
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı.
Tarlanın ortasında hortum
Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı.
İHA'nın haberine göre, hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.
Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu ViDEO