Balıkesir’de dede mesleği bakkallık yaşatılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Şarköy Mahallesi’nde hizmet veren bakkal dükkânı, yarım asrı aşan geçmişiyle dikkat çekiyor. 37 yaşındaki Mehmet Sarı, dedesinden miras kalan mesleği büyük bir özveriyle sürdürüyor.

1962'DE AÇILAN DÜKKAN HALA AYAKTA

Mehmet Sarı, bakkal dükkânının 1962 yılında dedesi Mehmet Sarı tarafından açıldığını belirterek, ilerleyen yıllarda babası Hulusi Sarı ile birlikte işletildiğini söyledi. Babasının vefatının ardından dükkânı devraldığını ifade eden Sarı, aile mesleğini yaşatmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

HASAT DÖNEMLERİNDE KÖY CANLANIYOR

Zeytincilikle öne çıkan Şarköy Mahallesi’nde özellikle hasat dönemlerinde nüfusun arttığını anlatan Sarı, bu dönemlerde bakkalın daha da hareketlendiğini belirtti. Sarı, “Köyümüzde komşularımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmet etmekten mutluyum.” dedi.

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Bir çocuk babası olan Mehmet Sarı, bakkallığın sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir aile mirası olduğunu vurgulayarak mesleğini severek sürdürdüğünü sözlerine ekledi.