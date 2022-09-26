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    Balıkesir'de denizlerden 5 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı

    Balıkesir’de "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" çerçevesinde bugüne kadar 5 futbol sahası büyüklüğündeki 12 bin metrekare hayalet ağ denizden çıkarıldı.
    • 26.09.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:24
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    Balıkesir'de denizlerden 5 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı

    Marmara ve Ege Denizi’nin en güzel kıyılarını bünyesinde barındıran Balıkesir’de, deniz suyunun kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" çerçevesinde 2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023 yılına kadar aralıksız devam edecek.

    Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla; denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlarla mücadelede bu güne kadar; Marmara ve Ege Denizi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

    5 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor

    Ortalama 5 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ağların yanı sıra denizlerden birçok plastik atık çıkarıldı.

    Balıkesir de denizlerden 5 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı #1

    Geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak

    Balıkların ve yengeçlerin ölümüne yol açan, deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından olan hayalet ağların temizliğinin yanı sıra önemli bir adım daha atılacak. Denizden çıkarılacak hayalet ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

    Deniz canlılarının yaşamında büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine düzenli olarak devam edilmesi için 2023 yılında sona erecek protokolün ardından bir yenisi daha imzalanacak.

    Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.

    Balıkesir de denizlerden 5 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı #2

    Balıkesir de denizlerden 5 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı #3

    Balıkesir de denizlerden 5 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı #4

    Balıkesir de denizlerden 5 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı #5


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