Balıkesir'de evinin bahçesini örgülerle süsledi

Yaptığı şal motifleriyle ağaçlarını süsleyen Dilek Tuna'nın bahçesi büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 çocuk annesi Dilek Tuna, şal örgüsü motifleri ile bahçesini renklendiriyor.

Ören Mahallesi'nde yaşayan Kaan ve Dilek Tuna çifti, 2 yıl önce taşındıkları evlerinin bahçesindeki meşe ve badem ağaçlarını rengarenk giydirdiler.

GÖREN FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

Görenlerin oldukça hoşuna giden ağaç süslemelerine bakan bir daha bakarken, bazıları da ağaçlarla fotoğraf çekiliyor.

HOŞLARINA GİDİYOR

Motif yapmayı çok sevdiğini dile getiren Tuna, “Bahçemizi renklendirmek istedim. Motif yapmayı da çok seviyorum. Motiflerle ağaçları renklendirmek istedim. Ortaya da bu çıktı. Dışarıdaki ağacı da kendime şal diye başlayıp sonra vazgeçtiğim motifleri de renklendirmek için kullandım. İnsanların ilgisini çekiyor. Resim çektiriyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor.” ifadelerini kullandı.

"BURADAN KOPAMIYORUZ"

İstanbullu iş adamı Kaan Tuna da “12 yıldır Ören’e geliyoruz. Buradan kopamadık. İki yıl öncede bir de küçük bir evimiz oldu. Bahçemiz oldu. Eşim de örgüye ve elişlerine meraklı. Ağaçları böyle süsledik. Güzel oldu. İnsanlar beğeniyorlar. Resim çektiriyorlar. Biz de memnun oluyoruz.” dedi.