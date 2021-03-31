- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Balıkesir'de fırtına asırlık sedir ağacını devirdi
Balıkesir'de fırtına asırlık sedir ağacını devirdi
Burhaniye ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Ören Mahallesi'ndeki asırlık sedir ağacını yola devirdi. Kapanan yolu belediye ekipleri açtı.
- DHA
- 31.03.2021 - 17:44
- Güncelleme : 31.03.2021 - 17:51
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına, Ören Mahallesi'ndeki 18 metre uzunluğundaki sedir ağacının devrilmesine neden oldu.
BELEDİYE EKİPLERİ KESEREK KALDIRDI
Yolu kapatan ağaç, Burhaniye Belediyesi ekiplerince motorlu testere ile kesilerek kaldırıldı.
Ağaç bir çay bahçesine de zarar verdi.
Ağacın yıkılmasına üzüldüğünü söyleyen Kemal İşi, “Rüzgar sert esiyor. Son günlerde yağan yağmurlar da toprağı yumuşattı. Bu yüzden ağaç rüzgara dayanamamış. İnşallah, başka ağaçlar yıkılmaz.” dedi.