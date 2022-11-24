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    Balıkesir'de gelin arabasını çekiciye yüklediler

    Bir grup, gelin arabasını çekiciye yükleyip önce şehir turu attırdı ardından da gelin arabasını düğün salonuna gönderdi.
    • 24.11.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:01
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    Balıkesir'de gelin arabasını çekiciye yüklediler

    Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir çiftin mutlu gününde, arkadaşlarının yaptığı sürpriz görenleri şoke etti.

    Düğün salonuna oto kurtarıcı arabasıyla giden gelin-damat, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

    Bir süre sebebini anlamayan sürücüler, şaşkınlıkla gelin arabasına baktı.

    Gelin arabasını çekiciyle taşıdılar

    Arkadaşlarının sürprizi ile gelin arabasını çekiciye yükleyen gelin-damat önce şehir turu attı, ardından düğün salonuna gitti.

    Trafikte vatandaşları güldüren manzarada gelin ve damat tebrik edildi.

    Balıkesir de gelin arabasını çekiciye yüklediler #1

    Balıkesir de gelin arabasını çekiciye yüklediler #2


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