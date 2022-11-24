Balıkesir'de gelin arabasını çekiciye yüklediler

Bir grup, gelin arabasını çekiciye yükleyip önce şehir turu attırdı ardından da gelin arabasını düğün salonuna gönderdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir çiftin mutlu gününde, arkadaşlarının yaptığı sürpriz görenleri şoke etti.

Düğün salonuna oto kurtarıcı arabasıyla giden gelin-damat, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Bir süre sebebini anlamayan sürücüler, şaşkınlıkla gelin arabasına baktı.

Gelin arabasını çekiciyle taşıdılar

Arkadaşlarının sürprizi ile gelin arabasını çekiciye yükleyen gelin-damat önce şehir turu attı, ardından düğün salonuna gitti.

Trafikte vatandaşları güldüren manzarada gelin ve damat tebrik edildi.