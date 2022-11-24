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- Balıkesir'de gelin arabasını çekiciye yüklediler
Balıkesir'de gelin arabasını çekiciye yüklediler
Bir grup, gelin arabasını çekiciye yükleyip önce şehir turu attırdı ardından da gelin arabasını düğün salonuna gönderdi.
- 24.11.2022 - 12:14
- Güncelleme : 24.11.2022 - 15:01
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir çiftin mutlu gününde, arkadaşlarının yaptığı sürpriz görenleri şoke etti.
Düğün salonuna oto kurtarıcı arabasıyla giden gelin-damat, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Bir süre sebebini anlamayan sürücüler, şaşkınlıkla gelin arabasına baktı.
Gelin arabasını çekiciyle taşıdılar
Arkadaşlarının sürprizi ile gelin arabasını çekiciye yükleyen gelin-damat önce şehir turu attı, ardından düğün salonuna gitti.
Trafikte vatandaşları güldüren manzarada gelin ve damat tebrik edildi.