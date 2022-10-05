Düğünlerde damadın arkadaşları tarafından yapılan sürprizler bu kez gelinin sağdıçlarından geldi. Bir grup arkadaş kendi arabalarını çifte gönderme yaptıkları sözlerle süsleyerek konvoya eşlik etti.

Son yıllarda düğünlerde gelin ve damada yapılan sürprizler oldukça yaygınlaştı.

Kimisi adet diyerek damada eziyet ederken kimisi ise düğünde eğlenceli anlara imza atıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Balıkesir Sındırgı.

Çağdaş ve Yaşiye Sıtkı çifti, düğün töreni düzenledi.

Arabalarını esprili yazılarla süslediler

Sık sık damat sağdıçlarının yaptığı sürprizler bu defa gelinin arkadaşlarından geldi. Bir grup arkadaş kendi arabalarının arkasına, "Ben Sana Evlenme Diyorum", "Elveda Sağlık Ocağı", "Elveda Tavuk Dürüm, Hoş Geldin Salçalı Makarna", "Gruptan Ayrıldı Son Görülme" şeklindeki yazıları astı.





Damada önlük ve oklava verildi

Öte yandan düğünün ortasında ise damada önlük takıp oklava verirken, geline de salça ile makarna hediye ettiler.

İHA'nın aktarımına göre; renkli görüntülerin yaşandığı düğünde davetliler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Balıkesir'de gelinin sağdıçları damada önlük takıp oklava hediye etti VİDEO







"Hep damadın sağdıcından böyle şeyler geliyor"

Farklılık yapmak istediklerini belirten Büşra Atla, “Evlenen Yaşiye arkadaşımızın sağdıcıyım. Burada anlamlı sözler yazdırdık. Belki kimse anlamayacak ama bizim için çok anlamlı. Sındırgı’da hiç yapılmamıştı. Ben görmemiştim. 'Bir farklılık yapalım' dedik. Hep damadın sağdıcından böyle şeyler geliyor, bir defa da biz ilginç etkinliğe imza atalım istedik.” dedi.





"Farklı bir organizasyon yaptık"

Sürekli erkeklerin düğünlerde sürpriz yaptığını söyleyen Ayşenur Taylan, “Kız tarafı olarak farklı bir organizasyon yaptık. Hep erkekler yaparken görüyorduk. Biz de kızlarla birlikte yapmaya karar verdik.” diye konuştu.

"Bir anda gelişti"

Çağdaş Sıtkı ise "Organizasyon bayağı değişik oldu. Bir anda gelişti. Şaşırdık. Etkinlik güzel olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.