Balıkesir’de kaybolan yavru karacaya keçi annelik yapıyor

Dağda kaybolan yavru karaca, Menekşe ailesinin otlattığı keçi sürüsüne sığındı. Sürüdeki bir keçi, karaca yavrusuna süt vermeye başladı.

Balıkesir Sındırgı ilçesi Çamalanı Kırsal Mahallesi’nde keçileri otlatan Menekşe ailesi, bir karacanın sürüye sokulduğunu gördü.

Dağda kaybolduğu anlaşılan karacaya sahip çıkan mahalleye getirdi.

MİLLİ PARKLAR İLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Yavru karaca kısa sürede sürüye alışarak oğlaklar ile hareket etmeye başladı.

Bir keçi, karacaya süt vermeye başladı.

Sındırgı Avcılar Kulübü vasıtası ile aile, Milli Parklar ile irtibata geçti.

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“KURDA KUŞA YEM OLMASIN İSTEDİK”

Aile, karacanın büyüyüp doğal ortamına salınana kadar da bakımını üstlendi. Karacanın bakımını üstlenen aileden olan Seyhan Menekşe şu ifadeleri kullandı:

“Çamalanı köyünde yaşıyoruz. 20 yaşındayım. Ortalama 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu karaca yavrusu köpeklerden kaçarak kardeşimin yanına sığınmış. Biz de bunların nesli tükenmekte olduğunu bildiğimiz için köye getirdik. Kurda kuşa yem olmasın istedik. Milli Parklara haber vererek yetkililerin buraya gelmesini sağladık. Onlar da bize bıraktılar. Keçi sütüyle besliyoruz. Şu an emin ellerde.”