Balıkesir'de kendi mezarını kazan vatandaş

Yıllardır mezarcılık yaptığını belirten Halil Aykut, "Ölürsem benim mezarım hazır" dedi.

Günümüzde, teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle yeni iş kolları ortaya çıksa da, bazı meslekler geçmişten günümüze varlığını sürdürüyor.

Birçok insana ürkütücü gelse bile mezarlıklar, bazıları için iş kapısı konumunda bulunuyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 10 yıldır mezar yeri kazarak geçimini sağlayan Halil Aykut, bu işten ekmeğini kazananlardan sadece birisi.

İNŞAATLARDA ÇALIŞIYORDU

Durasalar Mahallesi'nden 1980 yılında ayrılarak ilçe merkezine gelen Aykut, ilk olarak inşaatlarda çalıştı. İki kız çocuğu ve iki torun sahibi Aykut, 10 yıl önce bir akrabasının mezarını kazana kadar inşaatlarda çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

"Önemli olan yaptığın işi severek sürdürmek" diyen mezarcı Halil Aykut, 10 yıldan bu yana vefat eden ilçe halkının mezar yerini kazıyor. Daha da ilginci ise Aykut'un, şimdiden kendi mezar yerini de kazıp hazırlaması oldu.

EKMEĞİNİ MEZARCILIKTAN KAZANIYOR

Aykut, "10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sırada arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım. Kısa bir süre sonra Bigadiç’in mezarcısı oldum. Yakını vefat eden beni buldu. Ne verirlerse onu alıyorum. 100 lira da veren oluyor, 150 lira da. Kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazıyorum. Bigadiç’te fazla ölüm olmuyor. Ortalama haftada iki kişi ölüyor. Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum." dedi.

KENDİ MEZARINI HAZIRLADI

Bir mezarı kazıp hazırlamasının toprağın yapısına göre yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü söyleyen Aykut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum. Ayrıca bazı kişiler aile mezarlıklarının bakımlarını yaptırıyor. Çiçek dikip, sulama ve ot temizleme işleri yapıyorum. Yakını ölen bazen ne yapacağını bilemiyor.

Defin işleri uğraştırıyor. Ben de bu işi yaparken Bigadiç’in yeni mezar yerinde kendi mezarımı da kazdım. Ne zaman gideceğim ne zaman ecelim geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır. Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım. İşimden memnunum. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim."