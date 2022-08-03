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Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan dana yakalandı
- 03.08.2022 - 17:15
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda birçok kurbanlık sahibinin elinden kaçtı.
Kimi vaka tehlike yaratırken kimi kaçak kurbanlık vakaları da görenleri gülümsetti.
26 günlük kaçak kurbanlık
İHA'nın haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesi Yenice Mahallesi'ne yaşanan kaçak kurbanlık vakası ise henüz sonuçlandı.
Bayramda İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı.
Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan dana yakalandı VİDEO
25 kilometre uzakta yakalandı
Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı.
Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar.
Sünnet düğününde kesilecek
Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.