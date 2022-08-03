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    Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan dana yakalandı

    Kepsut'ta Kurban Bayramı'nda sahibi Ramazan Kocabıyık'ın elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı. Kocabıyık danayı oğlunun sünnet düğününde keseceğini söyledi.
    • 03.08.2022 - 17:15
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    Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan dana yakalandı

    Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı.

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda birçok kurbanlık sahibinin elinden kaçtı.

    Kimi vaka tehlike yaratırken kimi kaçak kurbanlık vakaları da görenleri gülümsetti.

    26 günlük kaçak kurbanlık

    İHA'nın haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesi Yenice Mahallesi'ne yaşanan kaçak kurbanlık vakası ise henüz sonuçlandı.

    Bayramda İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı.

    Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan dana yakalandı VİDEO

    Balıkesir de Kurban Bayramı nda kaçan dana yakalandı #1

    25 kilometre uzakta yakalandı

    Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı.

    Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar.

    Balıkesir de Kurban Bayramı nda kaçan dana yakalandı #2

    Sünnet düğününde kesilecek

    Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.

    Balıkesir de Kurban Bayramı nda kaçan dana yakalandı #3

    Balıkesir de Kurban Bayramı nda kaçan dana yakalandı #4

    Balıkesir de Kurban Bayramı nda kaçan dana yakalandı #5


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