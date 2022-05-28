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    Balıkesir'de lise öğrencileri, gıda güvenliği eğitimi alıyor

    Öğrenciler, güvenli gıdalara ilişkin eğitimler sayesinde laboratuvar teknisyeni unvanıyla mezun oluyor.
    • 28.05.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 13:01
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    Balıkesir'de lise öğrencileri, gıda güvenliği eğitimi alıyor

    Meslek lisesi öğrencileri, laboratuvarda yaptıkları analizler sayesinde gıda güvenliği konusunda kazanımlar elde ediyor.

    Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı'nda öğrenciler, kritik bir eğitimden geçiriliyor.

    Mezun olduklarında laboratuvar teknisyeni unvanı alıyorlar

    Karesi ilçesindeki okulda öğrencilere teorik eğitimlerin yanı sıra mutfakta yemekler hazırlayıp mikrobiyolojik analizleriyle uygulama yapma imkanı sağlanıyor.

    Gıda Teknolojisi Alan Şefi Kadriye Kahraman, kalite kontrol eğitimi verilen öğrencilerin mezun olduklarında laboratuvar teknisyeni unvanı aldıklarını söyledi.

    "Biz 'tarladan kaşığa' diyoruz"

    Öğrencilerin üretim teknolojisi konusunda yapılan protokoller kapsamında uygulamalı iş başı eğitimler de aldıklarını belirten Kahraman, "Tarladan sofraya diyorsunuz ya biz tarladan kaşığa diyoruz.

    Ham madde halinden ürünü alıp sizin sofranızdaki ürün hatta siz gıda zehirlenmesi yaşadığınız takdirde buna sebep olan gıdaların dahi son analizlerine kadar bunların kalite kontrolünü ve üretimini öğrencilerimiz burada öğrenebiliyorlar." diye konuştu.

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    Gıda zehirlenmesi geçirdiği için bu bölümü tercih etti

    Kahraman, gıda laboratuvar teknisyeni, gıda üretim operatörü olabilmelerinin yanı sıra mezunlara iş yeri açma belgesinin verildiğini ifade etti.

    10'uncu sınıf öğrencisi Fatma Akbaş ise çocukluğunda gıda zehirlenmesi geçirdiği için bu bölümü tercih ettiğini, laboratuvar ortamını sevdiğini dile getirdi.

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    "İnsanların sağlıklı ürünler yemesini istiyorum"

    Ailesinin gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini anlatan Akbaş, "İnsanların sağlıklı ürünler yemesini istiyorum. İnsanların benim gibi besin zehirlenmesi yaşamasını istemiyorum." dedi.

    Aynı sınıftan Berru Gider de bilinçli bir tüketici olarak herkesin yediği ürünleri kontrol etmesi, ambalajlardaki metinleri okuması gerektiğini vurguladı.

    AA'nın haberine göre, Gider, "Laboratuvarda olmak ve yediğimiz, tükettiğimiz her şeyi, vücudumuza ne girdiğini bilmek bence herkesin istediği bir şey. Bu yüzden bu bölümü tercih ettim." ifadesini kullandı.

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    Balıkesir de lise öğrencileri, gıda güvenliği eğitimi alıyor #4

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    Balıkesir de lise öğrencileri, gıda güvenliği eğitimi alıyor #9

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