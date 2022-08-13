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    Balıkesir'de meyve bahçeleri komandolara emanet

    Balıkesir’in önemli tarım ilçelerinden birisi olan Havran’da arazilerin ve ürünlerin güvenliğinin artırılması için bir takım önlemler alındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 10:42
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    Balıkesir'de meyve bahçeleri komandolara emanet

    Zeytin, mandalina, kiraz, incir, çilek ve bir çok ürünün yetiştirildiği Balıkesir'in Havran ilçesinde tarım alanlarının ve ürünlerin güvenliğinin sağlanması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve Havran Çiftçi Malları Koruma ekipleri bölgede 24 saat esasına göre görev yapacak ve asayişi sağlamaya devam edecek.

    24 saat denetim yapılacak

    Havran Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı komanda timi, İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde Havran Ovasında asayiş ve güvenliği sağlama amacıyla 24 saat esaslı çalışma ile denetimlerini artırdı. Çiftçilerimiz adına İl ve İlçe Jandarma Komutanlığına sonsuz teşekkür ederiz.” denildi.

    komando

    komando

    komando


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