Balıkesir'de pusula denizanası uyarısı Balıkesir’in Erdek ilçesinde ve Kapıdağ yarımadası çevresindeki kıyılarda çok sayıda pusula denizanası görüntülendi.

İHA

Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi’nde de görülmeye başlayan pusula denizanasına (Chrysaora hysoscella), Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde ve Kapıdağ yarımadasının tamamında rastlandı.

Kırmızı, mavi ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas edilmesi halinde amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

Özellikle kahverengi olan pusula denizanasının boyu 2.5 metreyi bulmaktadır ve hipertansiyon hastalarını tehdit etmektedir.

"Kaşıntı ve yanma yapabilir"

Uzun kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları vardır. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep olmaktadır. Kızarıklık, kaşıntı, yanma olabilmektedir.

Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir.

"Başka türler de ortaya çıkabilir"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı, durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: