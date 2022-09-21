Petrol
92.81
2.42%
Euro
18.2081
-0.25%
Dolar
18.3301
0.06%
Altın
986.31
0.64%
Borsa
3256
0.00%
Bitcoin
352.154
-0.98%
BTXN Coin
7.95
-0.87%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Balıkesir'de 'Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği' tescillendi

    Her ilde kendisine özgü tatlar tescillenerek tanıtımına hizmet veriyor. Şimdi de Balıkesir'in Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği tescillenen ürünlerin arasında yerini aldı.
    • 21.09.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de 'Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği' tescillendi

    Cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici bir çörek olan Savaştepe Sarıbeyler çöreği, artık tescillenerek Balıkesir'in meşhur tatları arasında yerini aldı.

    Tarihi ve manevi anlamı çok derin olan bu çörek yüzyıl sonra çıktı ve bölgenin tanıtımına da katkı sağladı.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan tescil başvuru sonucu açıklandı.

    Çöreğin çıkış nedeni çok anlamlı

    AA'nın haberine göre, muharebe yıllarında bölgedeki insanların bir araya gelerek topladığı un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırladığı seferberlik çöreği, yuvarlak bir şekil verilerek yıkanmış susama bulanıp ardından odun ateşinde pişirildikten sonra serin bir yerde kurutularak 2-3 ay bozulmadan saklanabilecek hale getirildi. Böylece o dönemde cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici gıda tedarik edildi.

    Balıkesir de Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği tescillendi #1

    Yeni tesciller yolda

    Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Susurluk kokoreci", şehre özgü ürün ve tariflerin yer aldığı 30 çeşidiyle "Balıkesir kahvaltısı" ile "Havran inciri"nin tesciline yönelik müracaat hazırlıklarını sürdürüyor.

    Balıkesir de Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği tescillendi #2


    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Büyük bir mali kriz yaklaşıyor
    Dünya

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Büyük bir mali kriz yaklaşıyor

    Resmi Gazete 21 Eylül 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 21 Eylül 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir