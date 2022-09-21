Balıkesir'de 'Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği' tescillendi

Her ilde kendisine özgü tatlar tescillenerek tanıtımına hizmet veriyor. Şimdi de Balıkesir'in Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği tescillenen ürünlerin arasında yerini aldı.

Cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici bir çörek olan Savaştepe Sarıbeyler çöreği, artık tescillenerek Balıkesir'in meşhur tatları arasında yerini aldı.

Tarihi ve manevi anlamı çok derin olan bu çörek yüzyıl sonra çıktı ve bölgenin tanıtımına da katkı sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan tescil başvuru sonucu açıklandı.

Çöreğin çıkış nedeni çok anlamlı

AA'nın haberine göre, muharebe yıllarında bölgedeki insanların bir araya gelerek topladığı un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırladığı seferberlik çöreği, yuvarlak bir şekil verilerek yıkanmış susama bulanıp ardından odun ateşinde pişirildikten sonra serin bir yerde kurutularak 2-3 ay bozulmadan saklanabilecek hale getirildi. Böylece o dönemde cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici gıda tedarik edildi.

Yeni tesciller yolda

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Susurluk kokoreci", şehre özgü ürün ve tariflerin yer aldığı 30 çeşidiyle "Balıkesir kahvaltısı" ile "Havran inciri"nin tesciline yönelik müracaat hazırlıklarını sürdürüyor.



