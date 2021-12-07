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- Balıkesir'de şehit babasına sürpriz doğum günü kutlaması
Balıkesir'de şehit babasına sürpriz doğum günü kutlaması
Siir'te görevli oğlunu kaybeden ve 29 seneden bu yana doğum günü kutlamayan İbrahim Kocadağ, arkadaşlarının organizasyonu ile bu seneki doğum gününü kutladı.
- İHA
- 07.12.2021 - 10:03
- Güncelleme : 07.12.2021 - 10:42
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan İbrahim Kocadağ, 1992 yılında Siirt Eruh'ta şehit olan oğlu Ramazan Kocadağ'ın acısını hala yaşıyor.
Baba İbrahim Kocadağ, oğlunun şehit haberinin geldiği yıldan bu yana yıllarca doğum günü kutlamadı.
29 YILIN ARDINDAN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Bu sene ise Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi Yönetimi tarafından, Kocadağ'a sürpriz doğum günü düzenledi. Dernek Başkanı Ecevit Karakoyun ve yönetim kurulu üyeleri, 73 yaşına giren Kocadağ'ı kutladı.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Kocadağ da dernek yönetimine teşekkür etti. Doğum günü pastasını kesen şehit babası, dernekte bulunanlara tek tek pasta ikramında bulundu.