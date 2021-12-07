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Balıkesir'de şehit babasına sürpriz doğum günü kutlaması

Balıkesir'de şehit babasına sürpriz doğum günü kutlaması

Siir'te görevli oğlunu kaybeden ve 29 seneden bu yana doğum günü kutlamayan İbrahim Kocadağ, arkadaşlarının organizasyonu ile bu seneki doğum gününü kutladı.