Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapıldı

AA

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde şehit babası Özdemir'in evi, 24 Haziran 2022'de çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehidin babası Esat Özdemir'e evin yıkılarak yeniden yapılacağı sözünü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit babasının evi 1 yıl sürmeden tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esat Özdemir, evlerinin yanmasına üzüldüklerini fakat Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Özdemir, şunları söyledi:

Yücel başkanımdan Allah razı olsun. Kendisi geldi, evi gördü. Her şeyiyle güzel, dört dörtlük bir ev yaptılar, eşyaları aldılar. Yücel başkanıma çok selam gönderiyorum. Allah, onu çoluğuna çocuğuna bağışlasın.