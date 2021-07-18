Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıktı. Kurban pazarındaki satıcılar, hayvanları hortumla serinletmeye çalıştı.

Balıkesir'de kurulan kurban pazarlarındaki hareketlilik istenilen seviyeye ulaşmadı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye çıkması satıcılara zor anlar yaşatırken, kurbanlık satışlarının arife günü artacağı öngörülüyor.

Satıcılar havaların sıcak olmasından dolayı, vatandaşların kurban pazarlarına gelemediğini belirtti.

"KURBAN SATIŞLARI DURGUN"

Satıcı Yunus Kızıl kurbanlık satışlarının genelde arife günü yoğunlaştığını belirterek, “Hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlıklarımız var. Çok olmasa bile ufak çaplı bu işi yapıyoruz.

Bayram öncesi kurban satışlarımız çok durgun. Ben bunu insanların çalışmalarına bağlıyorum. Malum, bugün insanların bayram öncesi son çalışma günü.

Yarın ve yarından sonraki günlerin hareketli olacağına inanıyoruz. Bu sene kurbanlık fiyatları genel olarak herkesin alabileceği bütçeye uygun.

Büyükbaş olarak 8 bin liraya ya da 20 bin liraya hayvan var. Fiyatlar bence makul.” diye konuştu.

Balıkesir'de sıcak hava kurban pazarlarını etkiledi VİDEO

"MARKETLERİN KURBANLIK SATIŞI BİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Mustafa Koç ise "Kurban almak için, insanlarda para yok diye düşünüyorum. Hayvanlar güzel, elimizde 700-750 kiloyu bulan hayvanlar var.

Önceki senelerde bayramdan 2-3 gün öncesi pazarda yoğunluk yaşanırdı, şimdi kimse yok.

Marketlerin kurbanlık satması buraya olan ilgiyi azaltıyor. Havaların çok sıcak olması hem bizi hem hayvanları olumsuz yönde etkiliyor.

Hatta havanın çok sıcak olması nedeniyle hayvanlarımızı hortumla sulayarak, serinlemelerini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.