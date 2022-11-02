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    Balıkesir'de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı

    Bandırma halkı bu sabah güne sisle uyandı. Araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşarken limandaki yük gemileri çalışmalarında aksamalar oldu.
    • 02.11.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:47
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    Balıkesir'de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı

    Sis, sonbahar mevsiminin dengesiz hava sıcaklıklarında kendini daha çok gösteriyor.

    Atmosferde meydana gelen sis ve sis bulutları güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkilerin oluşmasına sebep oluyor.

    Hava şartlarının bir sıcak bir soğuk olduğu bir mevsim içerisinde olduğumuz için bazı bölgelerde kısa süreli sis meydana geliyor.

    Sisten nasibini bu kez Balıkesir aldı. Kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesini düşürecek boyutta sis oluştu.

    Sisten göz gözü görmedi

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu sabah güne yoğun sisle uyandı.

    Balıkesir'de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı

    Bandırma genelinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesini düşmesi sebebinden kaynaklı trafikte zor anlar yaşandı.

    Bazı sürücüler seyir halinde giderken sisin etkisi yüzünden araç farlarını yakmak zorunda kalırken liman bölgesindeki gemilerin yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

    Balıkesir de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı #1

    Sis 3 gün etkili olacak

    İHA'nın haberine göre, yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde üç gün daha etkili olacağını belirtti.

    Balıkesir de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı #2

    Balıkesir de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı #3


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