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    Balıkesir'de su samuru balıkçı teknesinde yem aradı

    Bölgedeki Uluabat Manyas gölünde yaşamsal döngünün zorlaşmasından etkilenen su samuru bölgedeki bir balıkçı teknesine çıkarak yem aradı. İstediğini bulamamasının ardından göle girerek gözden kayboldu.
    • 21.12.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:08
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    Balıkesir'de su samuru balıkçı teknesinde yem aradı

    Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği-(IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Balıkesir'de ortaya çıktı.

    Kırmızı Listede (Yakın tehdit) altında bulunan ve yayılış gösterdiği bütün ülkelerde koruma altında yer alan su samuru, doğa fotoğrafçısının kadrajına girdi.

    Yaşamsal döngü zorlaşıyor

    İki yıldır Uluabat Manyas Gölü'nde yaşamsal döngünün zorlaştığı tespit edildi.

    Su samurlarının da bundan etkilendiğini belirtildi.

    Balıkesir'de su samuru balıkçı teknesinde yem aradı ViDEO

    Balıkesir de su samuru balıkçı teknesinde yem aradı #1

    Ağlarda yiyecek aradı

    Fırtınanın çok sert olduğu günde, su samurunun beslenmek için bir süre balıkçı teknelerindeki ağlarda yiyecek aradığı görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre, aradığını bulamayan su samuru daha sonra göl sularına dalarak gözden kayboldu.

    Balıkesir de su samuru balıkçı teknesinde yem aradı #2

    Balıkesir de su samuru balıkçı teknesinde yem aradı #3


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