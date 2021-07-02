Balıkesir'de termometreler 40 dereceyi gördü

Artan hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltırken, sokak hayvanları ise süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Balıkesir'de sıcaklık 40 dereceye kadar ulaşınca, Balıkesirliler Atatürk Parkı’nda bulunan ağaçların gölgesinde serinlemeye çalıştı.

"EHLİYETİM YOK DENİZE GİDEMİYORUZ"

Vatandaşlar sıcak havalardan bunaldığını söyledi.

Deniz kenarına gitme imkanı bulunmayan İhsan Albahan,“Havalar baya sıcak ve nemli. Gidecek bir yer yok. Burada gölge bulduk ve oturduk.

17 yaşındayım, ehliyetim yok. Ondan deniz kenarına gidemiyoruz. Burada serinlemeye çalışıyoruz.”dedi.

"GÖLGELİK DİYE BURAYA OTURDUK"

Ayşe Özkaya ise şu şekilde konuştu:

“Havalar çok sıcak. Biz buraya gölge olduğu için oturduk ve gelin çekimleri var onları izliyoruz."