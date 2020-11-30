Balıkesir'de vatandaş, 75 yaşında ehliyet sahibi oldu

Yıllar sonra isteği gerçekleşen vatandaş, "Daha önce tarlada traktör kullanıyordum" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Süleyman Şenlik'in hayali gerçek oldu.

İlçeye bağlı Yusufçamı Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Şenlik, yıllardır istediği ehliyeti almaya hak kazandı.

Teorik sınavda 68 puan alan Şenlik, ardından da pandemi tedbirleri kapsamında direksiyon sınavına girerek başarılı oldu.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Ehliyetini önümüzdeki günlerde çıkartacağını söyleyen Süleyman Şenlik, "Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Daha önce tarlada traktör kullanıyordum ehliyet almak için bir türlü fırsatım olmadı. Şimdi çok mutluyum." dedi.

"ÇOK İSTEKLİYDİ"

Sürücü kursu sahibi Güray Öztahtalı da "Süleyman Amcamız çok istekliydi, derslere çok sıkı çalıştı. Biz de her adayımız gibi ona da özel yaklaştık. Geçen yıl da 65 yaşındaki Dudu teyzemizi ehliyet sahibi yapmıştık. Süleyman amcaya ehliyeti hayırlı olsun, Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin." dedi.