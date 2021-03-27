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    Balıkesir'de yaşayan yaşlı amca, 58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede (78), 58 yıldır günde ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyarak, geçimini sağlıyor.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 18:09
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    Balıkesir'de yaşayan yaşlı amca, 58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

    Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

    "58 YILDIR HAMALLIK YAPIYORUM"

    20 yaşında geldiği Burhaniye’de hamallığa başladığını ve 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını belirten Dede, "Devamlı hamallık işini yaptım. Aşağı yukarı 58 yıla yakındır çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim. Şükürler olsun, sağlığım iyi. Bugün 5 ton yük indirdim. Olsa daha indirirdim. Kuş gibiyim. Çok memnunum. Vücudum el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim” dedi.Balıkesir de yaşayan yaşlı amca, 58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor #1

    ARKADAŞI: MAŞALLAHI VAR

    Mehmet Ali Dede’nin çalışma arkadaşı Yılmaz Kumaş ise “Bu yaşına rağmen bizimle yarışıyor. Maşallahı var. Devamlı çalışıyor. Ben 50 yaşındayım. Benden daha iddialı" diye konuştu.

    Balıkesir de yaşayan yaşlı amca, 58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor #2

    Balıkesir de yaşayan yaşlı amca, 58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor #3

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