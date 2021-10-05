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    Balıkesir'de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gezi teknesinin şamandırasıyla oynayan yunus, drone kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 05.10.2021 - 01:55
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    Balıkesir'de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile yakın bir bölgede denizin yüzeyindeki teknenin şamandırasıyla adeta top gibi oynayan yunus, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

    Yunusun oyunu, drone ile görüntülendi.

    Balıkesir'de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi VİDEO

    ''YUNUSLAR ZEKİ HAYVANLARDIR''

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, denizin temizlenmesi için uzun süredir yoğun çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

    Yunusların kıyıya yakın bölgelerde sık sık görülmeye başladığını belirten Ergin, "Yunuslar zeki hayvanlardır. Yunusların, Ayvalık Körfezi'nde görülmesi denizimizin temizliğinin de bir göstergesidir." dedi.

    Balıkesir de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi #1

    Balıkesir de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi #2

    Balıkesir de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi #3

    Balıkesir de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi #4

    Balıkesir de yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi #5

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