Balıkesir'deki kaçak danaya Haluk Levent sahip çıktı

Kurban Bayramı'nda kaçan ve dün yakalanan dananın sahibinin hayvanı keseceğini açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Haluk Levent, devreye girdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı.

Bayramdan bu yana hayvanını arayan sahibi Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta, Kayaeli köyünde yakaladı.

Sahibi keseceğini açıkladı

Dün kamuoyuna yansıyan bu renkli haber gülümsemelere neden olurken, kaçak kurbanın sahibi tarafından sünnet düğününde kesileceği açıklaması ile işler değişti.

Daha önce kaçan ve hayatta kalma çabaları ile kamuoyuna yansıyan hayvanlara sahip çıkan ünlü şarkıcı Haluk Levent, mesaj yağmuruna tutuldu..

İlk olarak Ferdinand ismi verilen ve İzmir'de bir çiftlikte bakımı yapılan dana, fenomen haline gelmişti.

Balıkesir'de kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı VİDEO

"Ferdinand'ın yanı hazır"

Levent, Balıkesir'deki dananın da buraya yerleştirilmesi için kendisinin kurduğu Ahbap Derneği'ni harekete geçirdi.

Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kurban edileceğini anladığı zaman ordan tüyen, kaçan, saklanan kurbanlıklara, Ferdinand’ın çiftliği ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.