Balıkesir'deki Kaz Dağları'nda kış ile ilkbahar renkleri birleşti

Her mevsimde doğal güzellikleriyle büyüleyen Kaz Dağları'nda, bu yıl da karlar erimeden ilkbahar renkleri çıkınca ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Türkiye’nin gözde turistik alanları arasında yer alan Kaz Dağları, ilkbahar yaklaşırken görenleri büyülemeye devam ediyor.

İlkbahar mevsimine sayılı günler kala, Balıkesir'deki karla kaplı Kaz Dağları, doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

Kaz Dağları’nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, karla kaplı kazdağlarını fotoğrafladı.

"BULUNMAZ BİR NİMET"

Kaz Dağları'nı fotoğraf sanatıyla uğraşanlar için 'bulunmaz bir nimet' olarak değerlendiren Şıvka, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Şıvka, "Kaz Dağlarımız her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle Kaz Dağları, bizlere görsel bir şölen sunuyor. İlkbaharın bu ilk günlerinde, kış sezonunun son demlerini yaşadık ve bunları da fotoğraflarımıza yansıttık. Kaz Dağları’nda her bir yanında ayrı bir güzellik mevcut." dedi.





































