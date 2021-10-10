Balıkesirli iş adamının gözü gibi baktığı otomobil

Edremit ilçesinde yaşayan iş adamı Zeki Mandev, 31 yıl önce satın aldığı 54 yaşındaki otomobilini kimseye emanet etmiyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan,Kazdağları eteklerindeki kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden 62 yaşındaki iş adamı Zeki Mandev, 1990 yılında satın aldığı, 6 silindirli 2500 cc motora sahip Ford Fairlane 500 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

Aracını çok seven ve kapalı garajda tutarak sık sık temizliğiyle ilgilenen Mandev, zaman zaman otomobiline binerek mahallede tur atıyor.

"2-3 SENEDE BİR BAKIMLARINI YAPTIRIYORDUM"

Neredeyse çocuklarıyla yaşıt olan aracına hiçbir zaman maddi gözle bakmadığını söyleyen Mandev, yıllar itibarıyla ufak tefek çürükleri olan arabasının boyasında değişimler gerektiğini, 2-3 senede bir bakımlarını yaptırarak aracını bu hale getirdiğini anlattı.

"ESKİ BİR ARKADAŞIMDAN FARKSIZ"

Aracının kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Mandev, "Değişen aksamlarını bile Amerika'dan orijinallerini getirttim. Dolayısıyla bakım işleri uzun sürüyor. Eski bir arkadaşım gibi, hatıralarımın olduğu bu arabayı yanımdan ayırmıyorum. Benim için manevi değeri çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Onunla yaşadığım bir sürü hatıram var. Bunun bence maddi karşılığı yok." diyen Mandev, "Bana ne teklif ederlerse etsinler, insan evladını, oğlunu, manevi değerleri olan şahsiyetleri parayla satar mı? Bu da benim için manevi değeri olan bir araba." şeklinde konuştu. Mandev, aracını satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.