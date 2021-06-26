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    Balıkesirlilerin sahil keyfi, sağanakla yarım kaldı

    Hava güneşliyken denize girmek için sahile gelen vatandaşlar, aniden başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle eşyalarını toplayıp bölgeden ayrıldı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 16:35
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    Balıkesirlilerin sahil keyfi, sağanakla yarım kaldı

    Balıkesir'in turistik ilçesi Edremit'te sabah güneşli havayı fırsat bilenler, Altınoluk, Güre, Akçay ve Altınkum sahillerine akın etti.

    Sahilde denize girip, güneşlenenler, aniden kuvvetli yağmur başlayınca hazırlıksız yakalandı.

    BAZI İLÇELERE DOLU YAĞDI

    Hemen denizden çıkanlar, eşyalarını toplayıp, sahilden ayrılırken, saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Balıkesir'de bazı ilçelere ise dolu yağdı.

    KOŞARAK UZAKLAŞTILAR

    Akçay esnafından Volkan Üstüner, "Hava günlük güneşlikti hatta bunaltıcı sıcak vardı. Birkaç dakika içinde kuvvetli yağmur başladı ve insanlar koşarak uzaklaşmaya başladı." dedi.

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