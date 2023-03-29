Balıklıgöl eski haline döndü

İHA

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa, yaklaşık iki hafta önce de sel felaketini yaşadı.

16 kişinin hayatını kaybettiği afet sonucu kentin simgesi Balıklıgöl de zarar gördü.

Sel sonrası göl çamur rengini aldı.

Ekiplerin günlerdir yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye başladı.

Suyun berraklaşmasıyla balıklar da yeniden görülmeye başladı.

Ekiplerin göle temiz su takviyesi ve oksijen pompalama işlemleri devam ediyor.

Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, balıkların tekrar görülmesiyle mutlu olduklarını söyledi.

Ziyaretçilerden Halef Elmas, şunları söyledi:

Elhamdülillah şimdi iyi olmuş. Su temiz olmuş ve balıklar da görünüyor. Daha önce çamur rengini almıştı, şimdi temiz olmuş, daha da temiz olacak inşallah.

Ziyaretçilerden Salih Toprak ise, şu ifadeleri kullandı:

Her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Sel nedeniyle suyun rengi çamur rengine dönmüştü. Balıkların durumu çok iyi, herhangi bir sıkıntı yok.