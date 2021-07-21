Balıklıgöl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Balıklıgöl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Balıklıgöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Aileleriyle gelen vatandaşlar dilek dileyip, fotoğraf çektirdi.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, Şanlıurfa'nın simgesi ve dünyanın tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl'e geldi.

Ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk, çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

DİLEK TUTUP, DUA ETTİLER

9 günlük bayram tatilinde tatilciler, tarihi ve turistik mekanlardan birisi olan Balıklıgöl’e akın etti.

Gölü dolaşan ve balıkları yem atarak besleyen, yabancı turistlerin aralarında bulunduğu ziyaretçiler, dilek tutup dua etti.

Ziyaretçiler, aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.