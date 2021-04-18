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- Balkanlardan esen lezzet: Damat paçası böreği tarifi..
Balkanlardan esen lezzet: Damat paçası böreği tarifi..
Rumeli mutfağından Trakya'ya yayılan damat paçası böreği, 'yokluk yemeği' olarak da biliniyor. Farklı tavuk tarifi arayışındaysanız bu tarife bir göz atın derim. İşte, damat paçası böreği tarifi..
- Haber Merkezi
- 18.04.2021 - 17:34
- Güncelleme : 18.04.2021 - 17:35
Genellikle düğün ve bayramlarda servis edilen damat paçası böreği, düğünlerde hazırlanırken içerisine bir adet altın konuluyor. Altın kime denk gelirse, onun kısmeti olarak görülüyor.
Hikayesi gibi lezzeti de güzel olan damat paçası böreğinde, baget tavuklar yufka ve yoğurtlu sosla buluşuyor. Böylelikle tadına doyum olmaz bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor.
Peki, damat paçası böreği nasıl yapılır? İşte, Ramazan ayında sofralarını renklendirmek isteyenler için damat paçası böreği tarifi..
DAMAT PAÇASI BÖREĞİ MALZEMELERİ
- 3 yufka
- 1 parça tavuk göğüs eti
- 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
- 2 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
Sosu için:
- 2 yumurta
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı sirke
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
- 1 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
- Karabiber
DAMAT PAÇASI BÖREĞİ YAPILIŞI
- İlk önce tavuk etini haşlayın.
- Eti kemiklerinden ayırıp küçük parçalara ayırın.
- Ardından tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Tavuk etini haşladığınız suyu tel süzgeçten geçirin.
- Yufkayı düz bir zemine serip üzerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı sürün ve bıçak yardımıyla dört eşit parçaya ayırın.
- Parçaların geniş kenarlarına tavuklu harçtan bir miktar koyarak rulo şeklinde sarın.
- Ruloları bir ucu sabit kalacak şekilde kendi etrafında döndürerek yuvarlak hale getirin.
- Hazırladığınız börekleri daha önceden margarinle yağladığınız tepsiye dizin.
- Börekleri önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Un, yoğurt, dövülmüş sarımsak ve tavuk suyunu bir tencerede çırpma teli ile karıştırarak ve ağır ateşte pişirerek kıvamlı bir sos hazırlayın.
- Börekleri fırından çıkardıktan sonra 2 su bardağı soğuk tavuk suyunu üzerine dökün ve 5 dakika daha pişirin.
- Kenarda soğuttuğunuz sosa sirke ilave ederek karıştırın.
- Börekleri fırından alıp sosu üzerine dökün. Tereyağını eritip kırmızıbiber ekleyin.
- Böreklerin üzerine dökerek servis yapın. Afiyet olsun..