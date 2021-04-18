Balkanlardan esen lezzet: Damat paçası böreği tarifi..

Rumeli mutfağından Trakya'ya yayılan damat paçası böreği, 'yokluk yemeği' olarak da biliniyor. Farklı tavuk tarifi arayışındaysanız bu tarife bir göz atın derim. İşte, damat paçası böreği tarifi..

Genellikle düğün ve bayramlarda servis edilen damat paçası böreği, düğünlerde hazırlanırken içerisine bir adet altın konuluyor. Altın kime denk gelirse, onun kısmeti olarak görülüyor.

Hikayesi gibi lezzeti de güzel olan damat paçası böreğinde, baget tavuklar yufka ve yoğurtlu sosla buluşuyor. Böylelikle tadına doyum olmaz bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor.

Peki, damat paçası böreği nasıl yapılır? İşte, Ramazan ayında sofralarını renklendirmek isteyenler için damat paçası böreği tarifi..

DAMAT PAÇASI BÖREĞİ MALZEMELERİ

3 yufka

1 parça tavuk göğüs eti

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Sosu için:

2 yumurta

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sirke

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

DAMAT PAÇASI BÖREĞİ YAPILIŞI