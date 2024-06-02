Balkonunda bu yöntemi uygulayan yaşadı! Onunla silince asla toz tutmuyor… Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte balkon akşamları da çoğu kişi için başlamış durumda. Yaz akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan balkon sık sık tozlanma sorunuyla karşı karşıya bırakır. Bu çözüm sayesinde balkonunuz bir daha toz tutmayacak. İşte, o yöntem…

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Ev temizliğinde en can sıkıcı noktaların başında toz alma gelir. Özellikle de yaz aylarında camların kapıların açık olması nedeniyle toz oluşumu daha hızlı bir şekilde oluşur.

Yola ya da ormanlık alanlara yakın olan evlerde bu toz sıkıntısı daha sık meydana gelir. Her gün toz almaya neden olan bu durum balkonlarda daha büyük alanlarda meydana geldiğinden yıkama bile gerektirebilir.

Ancak hazırlayacağınız bu karışım ile ne evin içerisinde bir yer ne balkonlarınız bir daha toz tutmayacak.

İşte, toz tutturmayan yöntem…

Yaz akşamlarını serinliğiyle süsleyen balkonlarda meydana gelen tozlar her gün yıkamayı ya da silmeyi gerektirir. Ancak balkonunuzu silerken ya da yıkarken kullanacağınız bu yöntem tek bir toz damlası bile tutmamasını sağlayarak size rahat bir nefes aldıracak.

Bu karışım için ihtiyacınız olan su, sirke, zeytinyağı ve bulaşık sabunu. Karışım için spreyli bir şişeye sırasıyla 2 bardak suyu, 1 su bardağı sirkeyi, 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve 2 damla bulaşık deterjanını koyarak iyice karıştırın. Daha fazla karışım elde etmek istiyorsanız malzemeleri 2 katı şeklinde koyabilirsiniz.

Elde ettiğiniz bu karışımla balkon yüzeyinizi silin ve nasıl toz tutmuyor gözlerinizle görün. Sadece balkon değil aynı zamanda aşırı toz tutmasından şikayetçi olduğunuz diğer bölgelerde de uygulayarak tozlardan kurtulabilirsiniz.